CDA houdt locatie van crisisberaad geheim, want het voelt zich bedreigd door Farmers Defence Force

De achterban van het CDA is ontevreden over het optreden van hun Statenfractie in het boerendebat. De voorzitters van de lokale afdelingen kregen daarom afgelopen weekend een uitnodiging van voorzitter Inge van Dijk van CDA Brabant om hierover te praten. Maar de exacte locatie is vanwege de veiligheid niet bekendgemaakt.

"Veiligheid voor onze mensen staat echt even voorop en het kan zijn dat we nog uit gaan wijken." Het enige wat bekend is, is dat de bijeenkomst zaterdag in Veghel is tussen halftien en halftwaalf.

Polls op Facebook

Het CDA in Brabant voelt zich bedreigd vanwege een poll op de Facebookpagina van Farmers Defence Force van afgelopen weekend. Daarin vraagt voorzitter Mark van den Oever of Statenleden 'persoonlijk aangepakt moeten worden na het verraad van 25 oktober'.

Het OM meldde eerder deze week te onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Volgens de FDF-voorman ging het om 'ludieke acties', maar sluit hij acties voor de deur van een Statenlid niet uit.

Daarnaast is er nu een nieuwe poll gemaakt in de Facebookgroep van FDF. Daarin vraagt Van den Oever: "Is het iets om de regiovergadering CDA zaterdag op te zoeken met een bult trekkers?" Bijna 2000 mensen vinden dat woensdagmiddag een goed plan. 250 leden van de groep zien dat niet zitten.

Nieuwe poll in de FDF-facebookgroep.



'Waakzaam zijn'

Deze nieuwe poll is voor het CDA niet meteen reden tot paniek. "Ik zie dat niet als bedreiging, wel iets om alert op te zijn met elkaar", laat Van Dijk weten. Ze voegt daaraan toe: "Los van deze acties of dit moment moet je altijd je mensen beschermen en waakzaam zijn." Mark van den Oever van FDF laat weten dat het nu nog niet zeker is dat de trekkers daadwerkelijk naar Veghel gaan. "Bovendien moeten we dan ook een exacte locatie hebben en die weten we nu niet."

Later deze week zal de locatie wel bekend worden gemaakt aan de voorzitters van de lokale afdelingen. De vraag waar het spoedoverleg is, leeft erg. "Er wordt enorm naar gevist", zegt Van Dijk.