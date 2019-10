Demonstratie voor de deur van een Statenlid, oprichter boerenactiegroep sluit het niet uit

Zo reageert hij op de ophef die dit weekend ontstond nadat hij als voorman van de boerenactiegroep in een poll op Facebook vroeg aan zijn collega's of Statenleden van het CDA 'persoonlijk aangepakt moeten worden na het verraad van 25 oktober'.

In de poll wordt gevraagd of CDA-Statenleden persoonlijk moeten worden aangepakt.

Dat Brabantse CDA-Statenleden zich door de poll bedreigd voelen doet de oprichter van de boerenactiegroep weinig, zo blijkt maandagochtend. "Als ze nu zelf persoonlijk eens een beetje kriebel in de buik voelen dan heb ik daar geen medelijden mee. Ik denk dat alle boeren ook wel een beetje kriebel in de buik hebben na vrijdag. Het mes gaat gewoon op de keel van de boer en ze snijden de kop eraf."

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de boerenactiegroep met de poll juridisch over de schreef is gegaan. Dat laatste valt volgens Van den Oever nogal mee. "Ik heb niet opgeroepen tot expliciet geweld", zegt hij. "En je kunt het op vele wijzen interpreteren." Dat je de oproep kunt lezen als we zullen eens even langs een paar Statenleden gaan, beaamt hij in het gesprek. En hij noemt vervolgens het voorbeeld van de demonstratie voor de deur van een Statenlid. "Of een andere ludieke actie."

Commissaris van de koning in Brabant, Wim van de Donk, reageerde zondag al op de uitspraken van de boerenactiegroep. "We snappen dat er emoties zijn", gaf hij aan. "Maar het bedreigen van mensen, huizen, dat soort zaken kan gewoon niet. Dan gaan we een grens over die niet over mag worden gegaan."

'Niet geluisterd'

Wat Van den Oever betreft hadden de Statenleden vrijdag tijdens het debat en de stemming over het landbouwbeleid rekening moeten houden met de emoties zoals deze leven. "Maar ze hebben niet geluisterd."

Beluister hier het gesprek met oprichter Mark van den Oever van Farmers Defence Force in het programma Wakker:

Mark van de Oever van Farmers Defence Force over de oproep die hij deed op Facebook

