Onrust onder ouders van jeugdspelers Margriet na beroving: 'De politie moet meer doen'

Het geeft ouders een onrustig en onveilig gevoel dat jeugdspelers van RKSV Margriet lastig worden gevallen in de buurt van de voetbalclub in Oss. Een van de leden is vorige week zelfs beroofd en bedreigd in de avond. “Verschrikkelijk dat je zo op straat van alles kan overkomen.”

“Ik ben erg geschrokken”, vertelt moeder Irma van den Boogaard woensdagmiddag langs het veld. Haar zoon speelt bij de club. Zij komt hem voortaan ophalen. “Het is de zoveelste keer nu dat er in de buurt iets gebeurt.”

“Er is onrust. Je merkt het op de appgroepjes en op school. Iedereen heeft het erover. Je leest het ook overal”, vervolgt ze. Ze vond het eerst een hele rustige buurt, waar eigenlijk nooit iets gebeurde, maar nu zijn er al 'een paar keer achter elkaar dingen voorgevallen’.

Oproep club

Margriet adviseert haar jeugdspelers om na de training niet alleen naar huis te fietsen. In de afgelopen drie maanden hebben meerdere leden te maken gekregen met groepjes jongeren die ze lastig vielen in de omgeving. Een 17-jarige jongen werd zaterdagavond bedreigd met een mes en moest zijn sporttas en geld geven.

Van den Boogaard kent de leden die zijn lastiggevallen niet persoonlijk. Wel merkt ze dus ook de onrust onder andere ouders. Ook Thamer Al Shebany voelt dat. Hij heeft een 13-jarige zoon. Die laat hij niet meer alleen fietsen in het donker. “Het is heftig om te horen. Mensen moeten voorzichtig zijn en alert op die mafkezen”, vertelt hij. “Het ligt ook bij de politie, vind ik. Die moet meer doen."

“Ik vind de oproep van de club verstandig. Zeker nu het weer eerder donker is”, zegt Rozemarijn van Well. Haar kinderen zijn nog jong, dus die laat ze sowieso niet alleen fietsen. Anders zou zij ze zeker meegeven om in groepjes te fietsen of anders komt ze ze ophalen.

Oma Riki van Schaijk geeft aan dat ze niet zo bang uitgevallen is. Wel vindt zij het ‘triest dat kinderen niet meer zorgeloos over straat kunnen’.

Gé Wagemakers, voorzitter van de voetbalclub, gaf eerder bij ons aan dat hij in gesprek is met de gemeente over het probleem. Die maakte woensdag bekend dat straatcoaches en toezichthouders de komende weken extra aanwezig in de wijken Vlashoek en Ussen.