10 dingen die je met een leegstaande kerk kunt doen

De Sint-Willibrorduskerk in Zeelst wordt omgebouwd van een gebedshuis naar een klimhal. Dat is bijzonder, maar niet helemaal uniek. Het aantal kerken dat nog voor diensten wordt gebruikt, neemt al jaren af. Op tal van plekken in Brabant krijgt het gebouw na de sluiting een bijzondere herbestemming. Een aantal bijzondere veranderingen op een rij.

Rebecca Seunis & Ferenc Triki Geschreven door

1. Exclusief logeerverblijf

Het oudste kerkje van Brabant, de St. Michaelkerk in Dennenburg, werd in 2016 een exclusief logeerverblijf. Omroep Brabant mocht er toen een kijkje nemen. In 2018 werd het weer verkocht en werd er een woonhuis van gemaakt.

2. Van bed and breakfast naar appartementen

Ook in de Maria Boodschapkerk in Goirle kon je overnachten. De kerk werd een bed and breakfast waar je voor 150 euro de hele kerk een nacht lang voor jezelf had. Er was geen douche en de wc was ver lopen, maar dan had je wel een bijzondere ervaring. Inmiddels liggen er plannen om negentien appartementen in de kerk te bouwen. Een grotere slaapkamer had je nog nooit: in Goirle kun je slapen in de kerk 3. Sportschool

De Eindhovense Gerarduskerk werd zes jaar geleden omgetoverd tot een sportschool van SportCity. Dat is nog eens fijn op de loopband staan.

4. Supermarkt

De Bernadettekerk in Helmond werd al in 2000 een grote supermarkt. Daarvoor stond de kerk vier jaar leeg. En ja, de supermarkt is ook op zondag open… 5. Evenementengebouw

In Den Bosch is de historische kloosterkerk in het centrum omgedoopt tot evenementengebouw. In de Orangerie zijn feesten, bruiloften, borrels en concerten.

6. Theater

De 180 jaar oude katholieke kerk in het historische Bergen op Zoom kreeg onder de naam De Maagd de functie van een stadsschouwburg met 650 zitplaatsen. 7. Het Speelhuis

Het was eigenlijk een noodoplossing. Na de fatale brand in 2011 van theater het Speelhuis in Helmond werd in een jaar tijd de Onze Lieve Vrouwekerk midden in de stad omgebouwd tot tijdelijk theater. Maar na verloop van tijd werd heel Helmond verliefd op het nieuwe theater en werd die tijdelijkheid ingeruild voor de eeuwigheid.

Het vernieuwde theater Het Speelhuis (foto: Tonnie Vossen)

8. Kantoren

In Rijksmonument de St. Annakerk in Breda is een glazen kantoorruimte gemaakt die wordt verhuurd aan verschillende gebruikers.

9. Feestzaal

De kerk in Oostelbeers werd een feestzaal met de pakkende naam ‘De Kerk’. Er zijn feesten en concerten en de zaal is te huur voor bijvoorbeeld cursussen.

10. Bibliotheek en meer

De Sint Petruskerk in Vught is vijf jaar geleden verbouwd tot DePetrus: een cultureel ontmoetingscentrum met daarin onder meer een bibliotheek, het Vughts Museum en de Wereldwinkel. Het wordt ook wel de huiskamer van Vught genoemd.



De bibliotheek wordt steeds populairder, merken ze ook in Vught

Biljarten in de bibliotheek (foto: Noël van Hooft)