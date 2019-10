Een sportschool of een supermarkt: wat doe je met een kerk die geen kerk meer is?

1. Exclusief logeerverblijf

Het oudste kerkje van Brabant, de St. Michaelkerk in Dennenburg, werd in 2016 een exclusief logeerverblijf. Omroep Brabant mocht er toen een kijkje nemen. In 2018 werd het guesthouse weer verkocht en werd er een woonhuis van gemaakt.

2. Bed and breakfast

Ook in de Maria Boodschapkerk in Goirle kun je overnachten. De kerk werd onlangs een bed and breakfast waar je voor 150 euro de hele kerk een nacht lang voor jezelf hebt. Er is geen douche en de wc is ver lopen, maar dan heb je wel een bijzondere ervaring.

3. Sportschool

De Eindhovense Gerarduskerk werd vorig jaar omgetoverd tot een sportschool van SportCity. Dat is nog eens fijn op de loopband staan.

4. Supermarkt

De Bernadettekerk in Helmond werd al in 2000 een grote supermarkt. Daarvoor stond de kerk vier jaar leeg. En ja, de supermarkt is ook op zondag open…

5. Evenementengebouw

In Den Bosch is de historische kloosterkerk in het centrum omgedoopt tot evenementengebouw. In de Orangerie zijn feesten, bruiloften, borrels en concerten.

6. Feestzaal

De kerk in Oostelbeers werd een feestzaal met de pakkende naam ‘De Kerk’. Er zijn feesten en concerten en de zaal is te huur voor bijvoorbeeld seminars.