Gestolen as van moeder Irma weer veilig terug bij familie Lagarde

De as van de in 2008 overleden Irma Lagarde werd in maart met urn en al uit het graf op crematorium Rijtackers in Eindhoven gehaald. De familie was ontroostbaar.

Een 22-jarige man uit Eindhoven die wordt verdacht van het openen van een kindergraf in Veldhoven, wordt ook verdacht het stelen van vier urnen, waaronder die van Irma. De politie vond haar as tijdens het onderzoek naar de grafschennis in Veldhoven.

Dochter Esther is heel blij met de inzet van de recherche. "Ze zijn mijn vader 's avonds laat persoonlijk komen vertellen dat de as was gevonden. Dat vind ik toch heel netjes en respectvol."

Haar vader beaamt dat. "Ook de uitvaartmaatschappij verdient alle lof, ze gaan het graf van mijn vrouw weer in orde maken en helpen ook met een nieuwe urn." Met het terugvinden van de as van hun dierbare hopen ze deze nare periode af te kunnen sluiten en alles een plekje geven.

