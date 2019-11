Onderwijsstaking gaat door: 'Er komen nog steeds scholen bij'

Als het aan onderwijsvakbond AOb ligt gaan er komende woensdag honderden Brabantse scholen dicht. Dit weekend was er verwarring of de onderwijsstaking nog wel door zou gaan, maar die is volgens het Aob verdwenen: "Leraren die hiermee tevreden zijn, zitten niet in onze achterban."

Vrijdag zegde de minister 460 miljoen euro toe voor het onderwijs. Het gaat om een noodoplossing, die niet structureel is.

Meer collega's

Precies dat zit de onderwijsvakbond dwars. "Het is goed dat dit geld beschikbaar is gekomen, maar wat onze achterban zegt is: 'We hebben meer waardering nodig, en meer collega's.' Die komen alleen als er structureel meer geld naar het onderwijs gaat", aldus Simone van Geest van de Aob.

Zijn er ook juffen en meesters die blij zijn met de miljoenen extra geld? Van Geest: "Leraren die hiermee tevreden zijn zitten niet in onze achterban".

Honderden scholen

Eerder hadden zich iets meer dan honderd Brabantse scholen aangemeld voor de staking. Dat kan via de website van de onderwijsbond. Volgens Van Geest stijgt dat aantal nog steeds: "Het gaat onverminderd door. Elke keer als ik de aanmeldsite ververs, zijn er weer scholen bijgekomen", vertelt ze.

Inmiddels staat de teller op de website op meer dan driehonderd scholen. Of dit aantal klopt is niet 100% zeker, scholen kunnen zich zelf aanmelden en kiezen er ook zelf voor om zich wel of niet af te melden.

Verwarring

Direct na de toezegging van de minister blies de Aob zelf de staking af. Vervolgens vertrok de voorzitter, en liet de bond weten dat de staking toch door zou gaan.

"We hebben zelf voor verwarring gezorgd afgelopen weekend door de staking vrijdag af te blazen en het zondag weer terug te draaien." Volgens Van Geest is de 'schade' beperkt gebleven omdat er dit weekend zo snel gehandeld is: "Bij onze achterban is de opluchting groot dat de staking wel doorgaat."