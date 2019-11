2,5 jaar cel voor schietpartij Helmond waarbij door voordeur werd geschoten

Een man uit Montfort moet 2,5 jaar de cel in. Hij schoot in februari een inwoner van Helmond in zijn voet. Bij de ruzie werd dwars door de voordeur geschoten.

De man reed in februari 2019 bewust samen met een bekende van hem naar het huis van zijn slachtoffer. Daar belden zij ’s nachts aan om geld te eisen. Bij de voordeur ontstond ruzie, waarbij de bekende van de verdachte een mes trok en de bewoner een samoeraizwaard pakte. De verdachte ging intussen naar zijn auto, pakte een machinepistool en schoot zijn slachtoffer in de enkel.

Volgens buurtbewoners ging het om een afrekening in het drugscircuit. In de woning waren tijdens de schietpartij ook een vrouw en jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond.

LEES OOK: Dwars door voordeur geschoten: man geraakt in voeten, verdachte zwaargewond bij achtervolging

De man en zijn bijrijder gingen er na de schietpartij vandoor. De politie zag ze rijden in de wijk Rijpelberg in Helmond en zette de achtervolging in.

De bestuurder haalde daarbij hoge snelheden, negeerde rode verkeerslichten en haalde meerdere auto’s op gevaarlijke wijze in. De achtervolging eindigde in de tuin van een woning in Deurne. De man ging ervandoor maar werd twee dagen later alsnog opgepakt.

De rechtbank veroordeelt de verdachte ook voor dit zeer gevaarlijke rijgedrag. Hij is zijn rijbewijs negen maanden kwijt. De bijrijder sprong bij de achtervolging uit de auto en raakte zwaargewond, hij is later overleden.

LEES OOK: Buurt denkt dat drugshandel reden is van schietpartij Helmond: 'Mensen liepen daar in en uit'