Voorstanders van Zwarte Piet gaan demonstreren in Den Bosch, maar niet tijdens intocht

De onlangs opgerichte actiegroep Pro Zwarte Piet Den Bosch gaat volgende week woensdag demonstreren voor het behoud van de traditionele piet. Volgens de oprichter Danny van der Horst (32) komen er mogelijk honderden mensen naar de demonstratie op de Markt in Den Bosch. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zo groot zou worden."

De demonstratie volgt op het besluit van de gemeente Eindhoven om vanaf 2020 alleen nog roetveegpieten in te zetten tijdens de intocht. 'Eindhoven de gekste, maar in 2020 geen zwarte piet. Bosschenaren laat jullie horen! Anders heeft onze stad hetzelfde lot in het verschiet!', valt op de Facebookpagina van de actiegroep te lezen.

Honderden berichten

"Ik heb de actie pas vanochtend op Facebook gezet en ik heb nu al honderden berichten. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We willen met de actie laten zien dat we geen roetveegpieten willen in Den Bosch, maar dat het ons door het comité door de strot wordt geduwd", zegt Danny.

Het moet een vreedzaam en 'vrolijke' demonstratie worden, vertelt de oprichter. "Ik zorg dat er muziek is en we willen een grote groepsfoto maken. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de boodschap."

Tegenstanders van Zwarte Piet gaan ook demonstreren. Kick Out Zwarte Piet doet dat tijdens de intochten in Eindhoven en Den Bosch. De gemeenten zijn daarvan op de hoogte.