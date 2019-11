Klapt de provinciale coalitie vandaag? CDA eist uitstel voor boeren in stikstofkwestie

Het CDA in Provinciale Staten wil dat de boeren vandaag nog meer tijd krijgen voor een milieuvriendelijke stal. De partij gaat daar vrijdag een motie voor indienen. Nu is het nog zo dat boeren voor 1 april 2020 een vergunning moeten aanvragen. Eind oktober stemde het CDA nog in met die datum.

Na 25 oktober kwam het CDA op het eerdere standpunt terug onder druk van de achterban. Dat leidde tot een crisis in de partij. Vrijdag kondigde CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon aan nog vandaag, tijdens het debat over de provinciebegroting, een poging te gaan doen de datum van 1 april opgeschoven te krijgen.

De motie komt pas later vrijdag tijdens het debat in het provinciehuis in Den Bosch aan de orde, mogelijk zelfs pas in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Hoon wilde niet zeggen wat het voor de coalitie betekent als de motie niet wordt aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat het CDA niet verder wil regeren met de andere coalitiepartners. "Laten we er vandaag eerst maar eens over discussiëren", zei ze.

LEES OOK:

CDA legt opnieuw bom onder coalitie met opvallende draai in boerendebat [ANALYSE]

Verbazing in coalitie over gedraai CDA in boerendebat: 'Met welk CDA werk ik samen?'