Gemeenten lopen warm voor scanauto die werk uit handen neemt van de parkeerwachter

Het aantal scanauto's in Brabant neemt snel toe, zo blijkt na navraag door Omroep Brabant. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om het werk van de oude parkeerwachter (deels) over te laten nemen door een met camera's uitgeruste auto die kentekens scant, wel 1500 per uur. Maar de auto kan voor veel meer ingezet worden, ook dat wordt door de gemeenten met interesse bekeken.

In Bergen op Zoom rijdt hij al sinds 2017, Tilburg ging vorige maand overstag. Daar fotografeert de scanauto alle nummerborden die hij op een bepaalde route tegenkomt, een BOA bekijkt de foto's vervolgens en controleert of de bestuurder wel netjes betaald heeft voor zijn plek. De parkeerwacht verplaatst zo van de straat naar het bureau.

In Tilburg ging het aantal uitgedeelde boetes van 1560 naar 4700 per maand, zo meldde het AD afgelopen zomer. De scanauto blijkt effectief en supersnel. Voorwaarde is wel dat er in het gebied van de scanauto digitaal geparkeerd wordt, dus via een speciale app.

LEES OOK: Parkeerboetes door slecht werkende app: 'Na veel gedoe kreeg ik mijn geld weer terug'

2020 het jaar van de scanauto?

Verschillende Brabantse steden willen in 2020 ook een scanauto inzetten, zo blijkt. Helmond, Den Bosch, Breda en Etten-Leur laten aan Omroep Brabant weten in 2020 met een scanauto te willen gaan rijden.

Eindhoven, Oss en Oosterhout hebben nog geen datum geprikt, maar onderzoeken de mogelijkheden. Aan Jan Hopstaken van de PvdA in Eindhoven zal het niet liggen. Hij drong eerder al aan op de inzet van scanauto's in zijn stad: "Het lijkt me gewoon erg efficiënt om een auto dat werk te laten doen, omdat we voor andere voorstellen in de raad steeds te horen krijgen dat er 'geen handhavingscapaciteit' voor is." De BOA's die de scanauto uitspaart zouden zich dan met andere zaken kunnen bezighouden.

Meerdere mogelijkheden

De beelden die de scanauto maakt, zijn goed. Zo goed, dat ze ook voor andere zaken ingezet kunnen worden. Eerder bleek Utrecht de beelden te willen gebruiken om zwerfafval en fietswrakken op te sporen.

Ook daar lijken veel Brabantse gemeenten wel wat voor te voelen. Eindhoven, Tilburg, Oss, Oosterhout en Etten-Leur laten aan Omroep Brabant weten de bredere inzet van de scanauto's te onderzoeken. Of het aantal boetes voor foutparkeren of andere overtredingen ook in deze steden explosief gaat groeien, zal moeten blijken.