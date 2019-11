Extreem gewelddadige overval op hoogbejaarde vrouw: justitie zoekt nog steeds naar twee verdachten

Justitie is nog altijd op zoek naar een van de mannen die vorig jaar oktober een 89-jarige vrouw in Eindhoven met bruut geweld overvielen. Het tweetal beroofde de vrouw van al haar spaargeld. Ze overgoten haar met een vloeistof en dreigden haar in brand te steken. Ook een handlanger die buiten op de uitkijk stond, is nog spoorloos.

De vrouw had zich een dag eerder per ongeluk buiten gesloten, toen ze haar hondje uitliet. Daarop belde ze een slotenmaker om de deur van haar flatje aan de Reinaertlaan open te maken. Twee slotenmakers vervingen haar slot en eisten daarvoor 850 euro. De vrouw voelde zich overrompeld door de slotenmakers en besloot te betalen. Ze sprak daarvoor haar spaargeld aan, dat ze in een witte enveloppe thuis bewaarde.

Witte evenloppe

Een dag later werd er rond acht uur ‘s avonds aangebeld. De vrouw dacht dat het haar hulp was en deed open. Ze werd toen door twee mannen met geweld naar binnen geduwd. ”Ik werd met een rotklap naar binnen gegooid . Ik viel tegen de muur aan”, vertelde de vrouw in het programma Bureau Brabant. De mannen eisten de witte enveloppe. Ze overgoten de vrouw met een vloeistof en dreigden haar in brand te steken. Ook dreigden ze haar vingers af te snijden.

“Toen ze dat mes op mijn vingers zetten en wilden gaan snijden dacht ik: wat is geld? Vooruit dan maar.” De overvallers werden in de straat opgewacht door twee mannen met een blauwe Golf. Een getuige noteerde het kenteken van de auto en zo ontdekte de politie een familierelatie met de slotenmakers.

De politie pakte vier verdachten op. Twee daarvan stonden vandaag voor de rechter, Helmonders van 21 en 23. De jongste verdachte heeft toegegeven dat hij bij de overval betrokken was, maar hij ontkent geweld te hebben gebruikt. De andere verdachte is de chauffeur van de auto. Hij heeft de overvallers in Eindhoven afgezet en opgewacht, maar zegt niet te hebben geweten dat ze naar Eindhoven gingen voor een overval.

Getuigen

De chauffeur wil niet zeggen wie de tweede overvaller was en ook niet wie er met hem buiten heeft staan wachten. Justitie hoop dat er zich alsnog getuigen melden die kunnen helpen bij de opsporing. "Wij zijn erop gebrand om deze zaak op te lossen. Wat het slachtoffer vorig jaar heeft moeten doorstaan is ongekend en heeft een gigantische impact gehad", laat een woordvoerder weten.

De twee verdachten blijven vast zitten tot de rechtszaak in februari verder gaat. De twee slotenmakers, die ook werden opgepakt, zijn inmiddels weer op vrije voeten. Zij worden niet verdacht van rechtstreekse deelname aan de overval. Of ze wel worden vervolgd voor het tippen van de overvallers of het oplichten van de bejaarde vrouw is nog onzeker.