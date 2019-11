Getuige die doelwit was van brandstichtingen 'niet opgelucht' na arrestatie Martien en Anton R.

Laatsman wil voorop stellen dat zijn cliënt nooit een belastende verklaring over Martien R. of een van zijn familieleden heeft afgelegd. “Dat neemt niet weg dat hij zich toch zorgen maakt om zijn veiligheid. Nu nog steeds.”

Den Dekker heeft met de politie gepraat nadat Peter Netten werd doodgeschoten op het Osse woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. Een paar straten verder van zijn huis. Hij had schoten gehoord en zag een auto wegrijden. Dit vertelde hij ter plekke. Zijn advocaat benadrukt dat hij nooit een officiële verklaring op het politiebureau heeft afgelegd.

Huis in brand

Toch waren er mensen niet blij mee dat hij met de politie had gepraat. Dit bleek in september. Er werd een brandbom bij zijn huis neergelegd aan de Aengelbertlaan. De eerste keer had die niet veel effect, maar drie dagen later was het wel raak. Den Dekker ontsnapte ternauwernood aan de vlammen. Twee van zijn honden kwamen om bij de brand.

De mannen die vermoedelijk zijn huis in brand staken, zijn opgepakt. Maar waarschijnlijk werkten ze in opdracht. De naam zong al langer rond in Oss, maar vorige en deze week werden er ook arrestaties verricht. Vader Martien en zoon Anton R. zijn opgepakt. De 26-jarige Anton zou het brein zijn achter de aanslagen op Den Dekker. Hij en zijn vader worden ook in verband gebracht met de zaak Netten.

Laatsman zegt dat zijn cliënt nooit iets over de familie R. heeft gezegd tegen de politie, maar dat er wel vermoedens waren. “We hebben ook maar moeten raden en het zelf in moeten vullen omdat justitie weinig info geeft”, zegt hij. “Het gaat om vermoedens, meer niet. Meneer Den Dekker wil hier buiten blijven.”

Zwervend bestaan

Voor de Ossenaar betekende het korte praatje met de politie dat zijn hele leven overhoop ligt. Hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma terecht en mag niet meer in Oss wonen. Omdat hij zijn mond voorbij praatte, werd hij uit dat programma gezet. Een huis heeft hij niet. Hij zwerft op straat in Oss en slaapt bij vrienden op de bank. “Gelukkig kent hij wel veel mensen. Dat scheelt. Maar hij zit in een niet te benijden situatie”, zegt zijn advocaat.