Oud-wethouder Jos van Son gaat niet in hoger beroep tegen zijn straf voor lekken naam burgemeester

DEN BOSCH -

Oud-wethouder Jos van Son van Den Bosch gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling in de zaak over het lekken rond de benoemingsprocedure van de burgemeester in Den Bosch. Dat laat hij vrijdagmiddag weten. Gemeenteraadslid Sjef van Creij liet eerder weten dat hij wel in beroep gaat.