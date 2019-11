‘Met een zachte G fiets je harder’, Twan van Gendt verklaart Brabantse wielersuccessen

Van der Poel won de Gerrit Schulte Trofee ten koste van maar liefst vier andere Brabantse genomineerden. De enige niet-Brabantse kanshebber was Bauke Mollema. “Dit is wel heel opvallend. Met een zachte G fietst je gewoon harder”, grapt BMX'er Twan van Gendt, die naast de titel greep. “Als je kans wil maken, zou ik maar werken aan je Brabants.”

Veel clubs

Wat het geheim is? "Wielrennen hoort gewoon bij het zuiden! Bovendien hebben we hier heel veel clubs", verklaart genomineerde Mike Teunissen uit Rosmalen. "De faciliteiten zijn hier gewoon net wat beter, waardoor het net wat makkelijker is om door te stoten." Hij heeft nog wel aan advies. "Oefen op je zachte G, als je een goede wielrenner wil worden."

In deze video verklaren de renners het hoge Brabant-gehalte op het podium.

Geen Dumoulin

De afgelopen vijf jaar viel de prijs in handen van Tom Dumoulin. Vanwege een slecht seizoen na een knieblessure, werd hij dit jaar niet genomineerd. Van der Poel sprong dus in dat gat. Vooral de grandioze winst in de Amstel Gold Race staat veel wielerfans nog op het netvlies. "Hij is zo compleet en goed. Een terechte winnaar", vindt Teunissen.

De genomineerden bij de mannen:

Twan van Gendt uit Den Bosch

Steven Kruijswijk uit Nuenen

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel

Mathieu van der Poel uit Hoogerheide

Mike Teunissen uit Rosmalen

Bauke Mollema uit Groningen

Van der Poel kwam zijn prijs overigens niet zelf ophalen. Hij was dinsdag nog bij de uitvaart van zijn opa in Frankrijk: wielerlegende Raymond Poulidor. Van der Poel zal de prijs daarom later in ontvangst nemen. Ook Kruijswijk en Mollema waren afwezig.

Bij de vrouwen pakte Annemiek van Vleuten de titel. Ze won onder andere ten koste van Marianne Vos uit Babyloniënbroek. Lorena Wiebes pakte de titel Talent van het Jaar.