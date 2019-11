Achter de schermen bij Operatie Alfa: politie aan het werk op het woonwagenkamp in Lith [VIDEO]

LITH -

Operatie Alfa is donderdag op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith in volle gang. Nadat er donderdagochtend een explosief op het kamp werd gevonden, heeft de politie de minutieuze doorzoeking van het woonwagenkamp aan het begin van de middag hervat. Het terrein aan de Maasstraat is hermetisch afgesloten met zevenhonderd meter hekwerk. Onze verslaggever kreeg een kijkje binnen de hekken. Neem hier zelf een kijkje achter de schermen van het onderzoek.