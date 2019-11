'Excelsior doet aangifte tegen FC Den Bosch-supporters'

Voetbalclub Excelsior heeft aangifte gedaan tegen een groepje supporters van FC Den Bosch. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Afgelopen zondag was Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (24) het slachtoffer van racisme.

Het is niet duidelijk of de club zelf of speler Ahmad Mendes Moreira de aangifte heeft gedaan. Vanwege de gevoeligheid wil de club hier niet op ingaan, meldt het AD.

Verder wil Excelsior hier geen uitspraken over doen, laat een woordvoerder weten aan regionale omroep Rijnmond.

Racistisch geschreeuw

De wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior werd zondag door scheidsrechter Gerrets na een half uur stilgelegd vanwege racistisch geschreeuw aan het adres van Ahmad Mendes Moreira, speler van Excelsior. De speler van de Rotterdamse ploeg was zeer ontdaan door de uitingen. De wedstrijd is nog wel uitgespeeld.

Het OM, de KNVB en FC Den Bosch gaven al eerder aan een onderzoek te starten naar wat er op de tribunes werd geschreeuwd tijdens de wedstrijd. FC Den Bosch heeft haar excuses geboden voor het racistische gejoel.

