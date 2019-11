'Oss weer negatief in het nieuws', lokale politiek maakt zich zorgen om invallen en autobranden

"Veel mensen hebben geen idee wat hier allemaal speelt in Oss." Fractievoorzitter Hans Boerboom van de Osse partij Voor De Gemeenschap vraagt zich af wat er aan de hand is in zijn Oss. "Zo heb je de 45 autobranden en nu weer die invallen op de woonwagenkampen. Maar dat speelt zich vooral op landelijk niveau af. Het is net weer als vroeger, hoor je overal."

Ook fractievoorzitter Jan Zoll van de SP merkt op dat het indruk maakt over de mensen. "Maar over zulke acties worden wij als raad niet geïnformeerd. Zelf weet ik ook niet meer over de invallen dan dat ik in de media lees."

'Veel dingen in korte tijd'

En in de media wordt de laatste veel bericht over Oss, aldus fractievoorzitter Hennie van der Wal van Beter Oss. "Het zijn veel dingen in korte tijd. Zo heb je ook de autobranden en zelfs moorden. Dat is heel zorgelijk. Daar hebben wij ook vragen over aan de burgemeester gesteld."

Van der Wal vindt het een goed teken dat de politie uitpakt met de invallen. "Het leeft erg onder de burgers. De invallen geven aan dat het serieus wordt genomen en dat de politie niet machteloos staat."

'Draagt bij aan veiligheidsgevoel'

Ook D66-fractievoorzitter in Oss Frans Molenkamp vindt het een goede zet hoe de politie optreedt. "Het is goed om datgene wat er broeit de kop in te drukken. Ik denk ook wel dat het bijdraagt aan het veiligheidsgevoel in Oss.

