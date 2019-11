Vuurwapen gevonden bij doorzoekingen in woningen rond drugsonderzoek Operatie Alfa

Bij de invallen in meerdere huizen in Helmond, Berghem, Oss, Asten en het Belgische Lommel is nog één vuurwapen gevonden. De doorzoekingen maken deel uit van Operatie Alfa, het grootschalige onderzoek rondom drugscrimineel Martien R. en zijn familie.

Inmiddels is de politie klaar met de doorzoeking van alle woningen. Het onderzoek gaat wel door.

Maandag werden vier mannen gearresteerd, uit Berghem, Helmond en Oss. Allemaal zouden ze lid zijn van een criminele organisatie. Een arrestatieteam reed twee van hen (55 en 57) 's middags klem op de Zandzuigerstraat in Den Bosch.

Wapenhandel en drugshandel

Korte tijd later viel het arrestatieteam een huis in Helmond binnen. Daar werd de 44-jarige bewoner opgepakt, op verdenking van wapenhandel. Later op de middag werd in Oss nog een vierde verdachte van 24 aangehouden. Deze man zat op dat moment in zijn auto. Ook hij wordt verdacht van drugshandel.

