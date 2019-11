Dodelijke schietpartij in vakantiehuisje was zelfverdediging tijdens ripdeal, daders gaan vrijuit

Alle Belgische verdachten van de dodelijke schietpartij in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe gaan vrijuit. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Volgens de rechtbank ging het om zelfverdediging en waren de Belgen slachtoffers van een ripdeal.

Bij een drugsdeal in oktober 2015 werden de Belgen met grof geweld beroofd door twee Amsterdamse criminelen. De Belgen werden in elkaar geslagen en beschoten. Volgens de rechtbank brak de hel los en moesten ze vrezen voor hun leven. Een 'gezamenlijke doodsangst' hadden ze. In 'totale paniek' vochten ze terug met evenveel geweld. Met fatale gevolgen, want er vielen twee doden en twee zwaargewonden.

Doodslag

De rechtbank vond dat er genoeg bewijs was voor doodslag. Maar de rechters volgden de overwegingen van de officier van justitie. Die vindt ook dat er genoeg bewijs is dat de Belgen de Nederlanders hebben gedood maar dat een straf niet op zijn plaats is. In juridische termen was er sprake van 'noodweer'.

De enige Nederlandse verdachte Roy O. kreeg wel een celstraf. Hij moet drie jaar de cel in voor poging tot diefstal met geweld (de ripdeal). Dat was ook tegen hem geëist. Roy O. bemiddelde tussen de Amsterdammers Muljaim Nadzak en Brian Dalfour. Hij speelde volgens de rechtbank een 'essentiële rol' en wist dat er een ripdeal was gepland. Daarbij werd hij zelf ook neergeschoten.

Gewelddadige beroving

De uit de hand gelopen drugsdeal ging over cocaïne. De Nederlanders zeiden dat ze een lading van 15 kilo hadden. De Belgen wilden de drugs kopen voor 375.000 euro. De Nederlanders overvielen de Belgen en wilden hun geld. 'Een meedogenloze en brute ripdeal' zei de rechtbank.

Drie van de zes verdachten waren in de rechtszaal woensdagmiddag. Eentje kon niet komen omdat hij in het ziekenhuis ligt. Van de twee anderen is niks bekend.

Langdurig onderzoek

De schietpartij vond plaats in oktober 2015. Er was veel onderzoek voor nodig om helderheid te brengen in de gebeurtenissen maar die is er eigenlijk nooit helemaal gekomen.

Het staat vast dat er 9 keer is geschoten. Alle schoten waren raak. Drugs, minstens vier vuurwapens en het geld zijn nooit teruggevonden.

