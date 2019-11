Moeder van dode baby Luna opgelucht na straf voor kinderarts: 'We zijn niet meer die gekke ouders'

"Eindelijk krijgen we de erkenning dat er veel fouten zijn gemaakt rondom het overlijden van onze baby Luna." Moeder Marloes Schuiling uit Vught is opgelucht dat het medisch tuchtcollege haar klachten deels gegrond heeft verklaard. Vanwege de dood van haar dochter kreeg een kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een voorwaardelijke schorsing. Drie gynaecologen kregen een waarschuwing.

"We zijn niet meer die gekke ouders, die zo nodig boos op iemand moeten zijn", vertelt Marloes kort na de uitspraak. "Het is nu duidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt. We krijgen gelijk en dat is heel fijn."

'Zwak'

Toch zijn de ouders niet helemaal tevreden. "Het is heel zwak dat de gynaecologen alleen maar een waarschuwing kregen. Juist zij hebben veel fouten gemaakt", vindt Marloes. "Het doet ons heel veel pijn dat ze er zo vanaf komen. Nu wordt alleen de kinderarts echt aangepakt."

Baby Luna overleed in 2014, tien dagen na haar geboorte. Tien betrokken artsen stonden donderdag voor het tuchtcollege. Zes van hen valt niets te verwijten. Vooral de kinderarts heeft volgens het college zeer grote fouten gemaakt. Zo was het dossier zeer chaotisch en slecht bijgehouden.

'Mis haar elke dag'

De zaak zorgt er niet voor dat de ouders het verlies kunnen loslaten. "Dat gaat nooit lukken. De pijn is te groot." Het kinderkamertje van Luna is nog altijd zoals het was. "Iedere avond staan we bij haar bedje en zeggen we welterusten. We missen haar elke dag."

De ouders weten nog niet of ze in hoger beroep gaan. "Het moet allemaal eerst nog even bezinken. Het belangrijkste doel is dat dit andere ouders niet nog een keer kan overkomen. En als het gebeurt, dan moeten ze beter behandeld worden."

Het Jeroen Bosch ziekenhuis kwam donderdag met een schriftelijke verklaring. "Het oordeel valt onze artsen en iedereen binnen het ziekenhuis zwaar. De artsen hebben zich destijds voor goede zorg ingezet. We beseffen dat met de uitspraak van het Tuchtcollege het verdriet van de ouders niet kan worden weggenomen", schrijft het ziekenhuis. Ook kijkt het ziekenhuis hoe de zorg verbeterd kan worden.