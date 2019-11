Gigantische verhuizing: 400 patiënten vandaag naar nieuw Amphia Ziekenhuis in Breda [IN BEELD]

Naar nieuwe locatie gerold via een ondergrondse gang

Er worden vandaag in totaal 400 patiënten verhuisd van twee oude Bredase locaties aan de Molengracht en Langendijk naar de nieuwe locatie van het ziekenhuis aan de Molengracht. Daarbij worden verkeersregelaars, verhuiswagens en extra ambulances ingezet. Ook worden bedden via een ondergrondse gang naar de nieuwe locatie gerold.

De lange ondergrondse gang tussen het oude en nieuwe Amphia Ziekenhuis. (foto: Raoul Cartens)

Eerste patiënten worden naar nieuwe locatie gerold

Het is een spannende dag voor Floor van 17 maanden oud, ze gaat vandaag verhuizen. Ze is de eerste patiënt die verhuist van de kinderafdeling op de locatie Langendijk naar de nieuwe locatie.

Floor heeft een bacterie in haar knie, die alleen verholpen kan worden door antibiotica-kuren via een infuus in het ziekenhuis. "Het was een hele ervaring. Anderhalve dag in het oude ziekenhuis, nu nog vijf dagen in het nieuwe ziekenhuis. Het is natuurlijk niet iets wat je wilt, maar het is bijna een hele eer", zegt Nick de Zwart, de vader van Floor.

Floor is de eerste patiënt die verhuist naar het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda.

Eerste nieuwe bewoner Molengracht is Floor

Floor kon haar eigen verhuizing zelfs volgen via een scherm in de vrachtwagen. "We waren goed voorbereid. Iedereen die zich bezighield met logistiek, heeft ons goed op de hoogte gehouden", vertelt de vader van Floor.

Floor is de eerste inwoner van het nieuwe Amphia Ziekenhuis. Ze wordt hartelijk welkom geheten in haar nieuwe onderkomen door door CliniClowns.