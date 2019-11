Gigantische verhuizing: bijna 400 patiënten naar nieuw Amphia Ziekenhuis in Breda [IN BEELD]

Er werden al duizenden meubels, vrachtwagenladingen met medische apparaten en volgepakte trolleys met nieuwe computerapparatuur naar het splinternieuwe ziekenhuis gebracht. Vrijdag zijn de patiënten aan de beurt.

Naar nieuwe locatie via een ondergrondse gang

In totaal worden 362 patiënten verhuisd van de oude Bredase locaties aan de Molengracht en Langendijk naar de nieuwe locatie van het ziekenhuis aan de Molengracht. De patiënten die vanaf de Molengracht verhuizen, worden met bed en al via een ondergrondse gang naar de nieuwe locatie gerold. De mensen die in de locatie aan de Langendijk liggen, worden verplaatst via vrachtwagens.

De lange ondergrondse gang tussen het oude en nieuwe Amphia Ziekenhuis. (foto: Raoul Cartens)



Het is een spannende dag voor Floor van 17 maanden oud, want ook zij gaat verhuizen. Ze is de eerste van de 44 kinderen die een nieuw plekje krijgen.

Floor heeft een bacterie in haar knie, die alleen verholpen kan worden door antibioticakuren via een infuus in het ziekenhuis. "Het was een hele ervaring", zegt Nick de Zwart, vader van Floor. Anderhalve dag in het oude ziekenhuis, nu nog vijf dagen in het nieuwe ziekenhuis. Het is natuurlijk niet iets wat je wilt, maar het is bijna een hele eer."

Floor is de eerste patiënt die verhuist naar het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda.



Eigen verhuizing volgen via scherm

Floor kon haar eigen verhuizing zelfs volgen via een scherm in de vrachtwagen. "We waren goed voorbereid. Iedereen die zich bezighield met de logistiek, heeft ons goed op de hoogte gehouden", vertelt de vader van Floor. Floor werd hartelijk welkom geheten door bestuursvoorzitter Olof Suttorp en CliniClowns.



Bekijk hier de video van de verhuizing van Floor naar het Amphia Ziekenhuis:





527 éénpersoonskamers

In de nieuwbouw vind je geen geen ziekenzalen meer, waar meerdere patiënten liggen. In plaats daarvan zijn er 527 éénpersoonskamers, met elk een eigen badkamer.



Verkeersmaatregelen

Door de gigantische verhuizing zijn er in Breda op sommige plekken verkeersmaatregelen getroffen. Verschillende kruisingen zijn bemand door politie-agenten om te zorgen dat het logistiek allemaal goed verloopt. Er bestaat een mogelijkheid dat er wat verkeershinder kan ontstaan vanaf de A16 richting de A27.



Verhuizing live gemonitord

Alle verhuisbewegingen worden live gemonitord zodat alle verplaatsingen soepel kunnen verlopen. Projectleider Gerard Jacobs heeft dankzij goede voorbereidingen geen stress.

Bekijk onderstaande video van de voorbereidingen voor de gigantische verhuisoperatie.



Vier patiënten per vrachtwagen

In de stad rijden veel aangepaste vrachtwagens waar vier patiënten in vervoerd kunnen worden. Deze vrachtwagens rijden dertig kilometer per uur en stoppen niet bij een kruising tenzij er gevaar dreigt. De vrachtwagens rijden tot halfvier met gepaste snelheid door Breda. Dit is de route:

Diaconessenweg (Amphia locatie Langendijk)

Graaf Engelbertlaan

Johan Willem Frisolaan

Franklin Rooseveltlaan

via Fatimaplein naar Generaal Mazcekstraat

Korte Ploegstraat, Eggestraat, De la Reijweg

Hogeschoollaan (Amphia locatie Molengracht)

(terugreis via Loevensteinstraat en zuidelijke rondweg)

Verhuisde patiënten worden opgevangen door een team van verpleegkundigen. Alles verloopt soepel, er hangt een ontspannen sfeer.

Vrijdagochtend werd op de valreep baby Cuneyt geboren op de locatie Langendijk. Gefeliciteerd.





