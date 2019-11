44 patiënten in vrachtwagens overgebracht naar nieuw ziekenhuis met 30 kilometer per uur

In totaal werden vrijdag bijna vierhonderd patiënten verhuisd naar de nieuwe locatie. De patiënten die vanaf de locatie aan Molengracht verhuisden, werden met bed en al via een ondergrondse gang naar het nieuwe ziekenhuis gerold. De éénjarige Floor was de eerste patiënt die vrijdagochtend werd verhuisd naar de nieuwe locatie van het Bredase Amphia Ziekenhuis.



30 kilometer per uur

De vrachtwagens reden onder begeleiding van politiemotoren 30 kilometer per uur over de zuidelijke rondweg in Breda vanaf de A16 richting de A27. De vrachtwagens stopten vanwege hun uitzonderlijke lading niet bij kruispunten, enkel als er gevaar dreigde. De route van de vrachtwagens liep vanaf de Diaconessenweg, via de Graaf Engelbertlaan, Franklin Rooseveltlaan naar de Hogeschoollaan. Er werd één rijbaan afgesloten bij het locatie aan de Langedijk, hierdoor ontstond een minimale vertraging.





Op rolletjes

Projectleider Gerard Jacobs had de verhuisoperatie met militaire precisie gepland, dus hij had geen stress vrijdag. De ringtone van zijn smartphone rinkelde vrijdag 'Don't worry, be happy'. "De verhuisoperatie verloopt op rolletjes. De eerste vrachtwagen is vanmorgen vertrokken om negen uur vanaf Langendijk en kwam precies zeventien minuten later aan op de Molengracht. De verkeerssituatie is goed", zegt Jacobs. "Patiënten zijn tevreden. Ze kijken een beetje verbaasd naar een nieuwe omgeving. Maar aangenaam verbaasd. Er heerst een opgewekte stemming in het gebouw."



"Ik heb er wel een tijdje naar toegeleefd. We zijn anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereidingen en dan ben je blij dat de wekker 's nachts gaat en je op mag staan op te gaan beginnen."

Tot halfvier met gepaste snelheid

Er zijn extra verkeersregelaars en verhuiswagens ingezet voor de gigantische verhuisoperatie. Verschillende kruisingen zijn bemand door agenten en verkeersregelaars om te zorgen dat het logistiek allemaal goed verloopt. De vrachtwagens rijden tot halfvier met gepaste snelheid door Breda. De gigantische verhuisoperatie is vrijdagmiddag succesvol afgesloten.

Op de Zuidelijke Rondweg wordt alvast gewaarschuwd voor de verhuisoperatie. (Foto: Raoul Cartens)

LEES OOK:

Nieuwe Amphia-ziekenhuis Breda bijna klaar voor mega-verhuizing

Nieuwbouw Amphia-Ziekenhuis in Breda is klaar, het inrichten kan beginnen