Vliegverkeer op Eindhoven Airport hervat na dichte mist

Volgens een woordvoerder worden de vluchten die niet door konden gaan woensdagochtend alsnog uitgevoerd. Door het slechte zicht vertrokken vijf vliegtuigen dinsdagavond niet. Ze stonden al klaar om op te stijgen, maar het zicht verbeterde niet.

De mist leverde problemen op voor ongeveer 750 passagiers. Zij werden ondergebracht in hotels in de buurt van Eindhoven Airport. Een van die reizigers is de 27-jarige Ron Meerbeek. Hij zat zo'n drie uur te wachten in een vliegtuig voordat hij hoorde dat ze definitief niet op gingen stijgen richting Georgië. Hij bracht een nachtje door in een hotel in Best. Woensdagmorgen vertrekt hij alsnog.

Luister hieronder naar het gesprek met Ron in radioshow Wakker!

Op het vliegveld gingen dinsdagochtend ook al geen vluchten door vanwege de mist. Ook landen was een probleem. Vliegtuigen moesten uitwijken naar omliggende vliegvelden als Maastricht en Keulen. Passagiers werden met bussen naar luchthavens gebracht waar wel werd gevlogen.

Code geel

Het KNMI heeft ook voor woensdag code geel afgegeven in Brabant vanwege dichte mist. Of dit wederom problemen op gaat leveren, kan een woordvoerder niet zeggen. "We houden continue contact met de weerdienst", vertelt ze. "We kunnen nu dus weer vliegen. Als er te weinig zicht is, kan dat weer veranderen. Maar daar kan ik nu verder nog weinig over zeggen."

