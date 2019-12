Twee van de acht verdachten van groepsverkrachtingen in Den Bosch vrijgelaten

Twee van de acht verdachten die deze week zijn opgepakt voor groepsverkrachtingen in Den Bosch zijn vrijdag door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld.

De rechter-commissaris heeft vrijdag getoetst of de acht verdachten in deze zaak terecht vastzitten. Volgens de woordvoerder zijn de twee vrijgelaten verdachten terecht aangehouden, maar mogen ze niet langer vastgehouden worden.

De andere zes blijven tot minimaal maandag vastzitten. Dan bepaalt de rechter of ze langer vastgehouden worden of niet.

Alle acht verdachten werden dinsdagmorgen aangehouden bij meerdere invallen in Den Bosch, onder meer in een garagepand. Daar zouden drie meisjes van 15 en 16 zijn gedrogeerd en verkracht. In het pand zijn twee autobedrijven gevestigd, een van een verdachte en een van zijn oom.

De leeftijden van de verdachten variëren van 18 tot 26 jaar. Eén van de verdachten die vandaag is vrijgelaten is een man van 26, dat bevestigde zijn advocaat eerder vrijdag. ''Volgens de rechter-commissaris is er te weinig bewijs tegen mijn cliënt om hem langer vast te houden.''

De zaak maakt deze week een hoop los. Burgemeester Jack Mikkers besloot dinsdag om een deel van de garage voor een jaar te sluiten. De 'openbare orde in en rond deze ruimte door dit misdrijf ernstig is verstoord', gaf de burgervader aan. Ook kwam naar buiten dat slachtoffers van de verkrachtingen online lastig gevallen worden.