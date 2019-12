Twee verdachten van groepsverkrachtingen in Den Bosch vrijgelaten

Twee van de acht verdachten die deze week zijn opgepakt voor groepsverkrachtingen in Den Bosch zijn vrijdag door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

De rechter-commissaris toetste vrijdag of de acht verdachten in deze zaak terecht vastzitten. Volgens de woordvoerder zijn de twee vrijgelaten verdachten terecht aangehouden maar mogen ze niet langer vastgehouden worden. De andere zes blijven tot minimaal maandag vastzitten. Dan bepaalt de rechter of ze langer vastgehouden worden of niet.