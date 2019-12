Verdachte (26) van groepsverkrachtingen in Den Bosch vrijgelaten

Een van de acht verdachten die deze week zijn opgepakt voor groepsverkrachtingen in Den Bosch is vrijdagochtend door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Dat zegt Remko Oerlemans, de advocaat van de 26-jarige man. ''Volgens de rechter-commissaris is er onvoldoende bewijs om mijn cliënt langer vast te houden.''

De rechter-commissaris bepaalt vrijdag of de andere verdachten in deze zaak terecht opgesloten blijven. Volgens Oerlemans mocht zijn cliënt vrijdag naar huis omdat uit de toetsing is gebleken dat hij onrechtmatig vast werd gehouden. Hij zal maandag ook niet voorgeleid worden.

Deze toetsing vindt vrijdag voor alle acht verdachten plaats. Op maandag worden de verdachten voor de rechter geleid, die dan bepaalt of ze nog langer vastgehouden kunnen worden.

Het advocatenkantoor waar Oerlemans voor werkt, staat nog drie verdachten in geruchtmakende zaak bij. De rechter-commissaris besliste in de ochtend dat een van hen minimaal tot maandag vast blijft zitten. Over de andere twee wordt vrijdagmiddag beslist.