Ouders van baby Luna gaan in hoger beroep tegen waarschuwing voor gynaecologen

De ouders van Luna gaan in hoger beroep.

De ouders van baby Luna uit Vught gaan in hoger beroep. Dat bevestigt Marloes Schuiling, de moeder van het meisje dat in 2014 door fouten van het medische team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis slechts tien dagen leefde.

Letselschade-expert Yme Drost, die de ouders bijstaat, zegt op de website Meer over Medisch dat het hoger beroep is aangetekend tegen de uitspraak in de zaak van drie gynaecologen die een berisping kregen. Een kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kreeg een voorwaardelijke schorsing voor de dood van Luna.

LEES OOK: Ouders baby Luna in emotionele achtbaan: 'Opluchting, verdriet, alles gaat door je heen' [VIDEO]

“Wij vinden dat het tuchtcollege Eindhoven de rol van de drie gynaecologen te licht heeft beoordeeld en ten onrechte een aantal klachten ongegrond heeft verklaard”, schrijft Drost.

LEES OOK: Moeder van dode baby Luna opgelucht na straf voor kinderarts: 'We zijn niet meer die gekke ouders'

"Het is heel zwak dat de gynaecologen alleen maar een waarschuwing kregen. Juist zij hebben veel fouten gemaakt", zei Marloes eerder al tegen Omroep Brabant. "Het doet ons heel veel pijn dat ze er zo vanaf komen. Nu wordt alleen de kinderarts echt aangepakt."