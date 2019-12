Doodschudden baby Rivano: rechtszaak vandaag begonnen, duurt vier dagen

BREDA -

Vier dagen. Zoveel tijd trekt de rechtbank in Breda uit voor het proces over de fatale mishandeling van de zeven maanden oude baby Rivano uit deze stad. De 26-jarige vader van het jongetje staat hiervoor vanaf deze maandag terecht. Hij wordt verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Het kind overleed in november 2017 in een ziekenhuis.