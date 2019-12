Zwangere vrouw die sambal op vagina van minnares van haar ex smeerde, hoeft niet meer de cel in

Halima uit Zundert hoeft definitief niet terug de gevangenis in voor het gijzelen en ernstig mishandelen van de minnares van haar man. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit maandag bepaald.

De 40-jarige vrouw stond onder meer terecht, omdat ze sambal op de vagina van het slachtoffer smeerde. Justitie had een hogere gevangenisstraf geëist en was in beroep gegaan. Net als Halima overigens, zij had moeite met de hoogte van de werkstraf die ze van de rechtbank in Breda had gekregen.

Sambal op vagina

Halima was erachter gekomen dat haar beste vriendin, het latere slachtoffer, al vijf jaar een relatie had met haar echtgenoot. In december 2017 lokte ze haar, met een medeverdachte, naar haar huis om wraak te nemen. Het slachtoffer werd vastgebonden, geslagen, kaalgeschoren en bedreigd met een mes. Ook moest ze toestaan dat Halima sambal op haar vagina smeerde.

De Zundertse kreeg vorig jaar juli hiervoor van de rechtbank in Breda 160 dagen cel wat gelijk staat aan de tijd die ze in voorarrest zat. Verder werden haar een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijk celstraf opgelegd. Ook moest ze een schadevergoeding van 7000 euro betalen. De officier van justitie eiste zestien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Alleen zorg voor kinderen

Het hof was gevoelig voor de argumenten van de verdediging, dat de vrouw het zwaar had tijdens de periode dat ze in voorarrest zat. Ze was toen zwanger van haar vierde kind. Ze verwacht inmiddels een vijfde kind en een nieuwe celstraf zou bijzonder belastend zijn. Voor haar én voor haar kinderen. Ze moet die alleen verzorgen, omdat ze met haar man in een scheiding ligt. Het hof vond het verder positief dat de vrouw spijt heeft.

Voorwaarden in uitspraak

De uitspraak van het hof komt in grote lijnen neer op die van de rechtbank. Alleen de taakstraf valt hoger uit: 240 uur. Ook zijn in de uitspraak wat voorwaarden opgenomen. Zo moet Halima zich tijdens de proeftijd van twee jaar melden bij de Reclassering Nederland en meewerken aan een behandeling. Verder mag ze geen contact leggen met het slachtoffer of in de straat komen waar die vrouw woont.

Halima’s medeverdachte kreeg in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 200 uur.

