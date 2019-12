18-jarige verdachte vrijgelaten na groepsverkrachting in zijn garagebedrijf in Den Bosch

De jongen werd eerder met zeven andere verdachten opgepakt. In de feestruimte van zijn garagebedrijf zouden ze drie minderjarige meisjes verkracht hebben. Dat zou begin dit jaar gebeurd zijn, de jongen was op dat moment 17 jaar.

Er zouden ook filmopnames van de verkrachting zijn, zo liet de politie eerder weten.

De 'feestruimte' naast de garage (Foto: Akker Makelaardij).

Anderen ook al vrij

Eerder kwamen twee andere verdachten al op vrije voeten. Maandag kwam daar dus de 18-jarige verdachte bij. Of de vijf andere mannen wel vast blijven zitten wordt maandagmiddag bekend.

Een familielid van een van de verdachten vertelt aan Omroep Brabant dat alle mannen vandaag vrij komen. Het Openbaar Ministerie kan dit niet bevestigen.

Jeugdrecht

Het is nog niet duidelijk of de 18-jarige jongen wel verdachte in de zaak blijft. Dat de jongen ten tijde van de mogelijke groepsverkrachting 17 was, kan gevolgen hebben voor een eventuele straf, maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. "De wet biedt de mogelijkheid om minderjarigen als volwassenen te straffen", aldus het OM. Of dat in dit geval ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk: "Dat is afhankelijk van de adviezen van derden."

Het jeugdstrafrecht is gericht op het bijsturen van het gedrag en minder op vergelding. De ouders kunnen ook een rol spelen bij de straf. Als de rechter vindt dat een jeugdstraf niet past bij de geestelijke ontwikkeling of de ernst van een misdrijf kan hij ook kiezen het volwassenenstrafrecht toe te passen.