Addy van den Krommenacker maakt doorstart, maar winkels in Den Bosch blijven dicht

Modeontwerper Addy van den Krommenacker uit Den Bosch maakt een doorstart en krijgt zijn creaties weer terug in zijn bezit. Eind oktober maakte hij bekend dat hij faillissement voor zijn twee winkels in Den Bosch had aangevraagd. Deze twee winkels blijven wel gesloten.

"Ik ben heel erg blij, emotioneel en vooral opgelucht dat ik door kan. Dat nieuws heeft me een ontzettende boost gegeven", laat de modeontwerper in een schriftelijke verklaring weten. Hij weet nog niet precies wat hij in de toekomst allemaal gaat doen en gebruikt de komende tijd om daar over na te denken.

"Eén ding is zeker: ik ga me concentreren op creëren en ontwerpen, want een leven zónder mijn creaties kan ik me niet indenken. Ik kan niet wachten op de volgende ontwerpen van mijn hand."

Hoewel hij zijn creaties weer terugkrijgt, gaan de winkels in Den Bosch niet meer open. "Mijn winkels groeiden me boven het hoofd en mensen zijn anno nu moeilijk naar stenen winkels te krijgen." De winkels in Heusden, Spanje en Koeweit dragen zijn naam, maar zijn geen eigendom van Van den Krommenacker en vielen sowieso buiten het faillissement.

'Ontroerd door berichten'

De modeontwerper is blij met alle berichten die hij kreeg nadat hij het faillissement bekendmaakte. "Ontelbaar veel lieve berichten, waardoor ik erg ontroerd ben en ook de kracht kreeg om door te gaan." Zijn werk is daarom vanaf donderdag te zien tijdens de luxebeurs Master of LXRY in de Amsterdam Rai.

Addy van den Krommenacker viert volgend jaar een driedubbel jubileum. Hij wordt dan 70, zit dan vijftig jaar in het vak en is al twintig jaar ontwerper van jurken voor grote awardshows en het koningshuis. Hij vond het dan ook erg jammer dat zijn faillissement zo vlak voor dat bijzondere jaar viel.