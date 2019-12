Een varend drugslab in de dorpshaven... ook dat was 2019 [VIDEO]

De drugsboot in Moerdijk was misschien wel het meest unieke drugslab van 2019.

Willem-Jan Joachems over de drugsboot in Moerdijk

MOERDIJK -

Brabant heeft nog altijd de reputatie van een echte drugsprovincie. Het afgelopen jaar hadden we dat onder meer te danken aan de drugsboot in Moerdijk. In mei werd voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth gevonden op een vrachtschip in de Dorpshaven.