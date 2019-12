Vier familieleden van Osse crimineel Martien R. aangehouden tijdens Operatie Alfa

De aangehouden personen zijn:

Een 50-jarige vrouw uit Oss. Zij werd aangehouden in haar huis op het kamp aan de Hoogheuvelstraat.

Een 59-jarige man in Lith. Hij werd aangehouden in zijn huis op het kamp aan de Maasstraat

Een 25-jarige man uit Udenhout. Ook aangehouden op het kamp aan de Maasstraat.

Een 44-jarige man uit Helmond.

Een 44-jarige man, die familie is van Martien R. , meldde zich later op het politiebureau.

Eerder werden ook Martien R., zijn zoon Anton en Martiens broer Toon aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Martien als leider van een criminele organisatie en verdenkt hem van drugshandel en -smokkel. Ook pakte het OM een paar dagen later nog eens vier mannen op. Een deel van de verdachten die vandaag zijn aangehouden, worden verdacht van vuurwapenhandel, vuurwapenbezit, witwassen en drugshandel.

Dure meubels

De politie doorzocht vandaag een huis en loods in Helmond. Daarnaast werd beslag gelegd op dure spullen in huis aan de Koolzaadweg in Oss. Hier werden onder meer stoelen, banken en tafels met de waarde van vermoedelijk tienduizenden euro's uit huis gehaald. Eerder was al beslag gelegd op het huis.

In november begon de politie met Operatie Alfa waarbij ze in drie dagen tijd het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss binnenstebuiten keerde. Daar werd toen een arsenaal aan wapens en drugs gevonden.

