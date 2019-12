Boze boeren verlaten provinciehuis, politie waarschuwt voor zware avondspits [LIVEBLOG]

Een deel van de boeren is afkomstig vanaf het provinciehuis in Den Bosch, waar aan het begin van de middag ongeveer vierhonderd trekkers verzameld waren voor het stikstofdebat van Provinciale Staten. De actievoerders reden over onder meer de snelweg A2 naar Eindhoven met als doel de luchthaven daar te bezetten. De discussie in het provinciehuis, die vrijdagmorgen was begonnen, werd rond twee uur hervat. Tientallen boeren wilden dat niet afwachten.

16.00 De politie wijst het verkeer erop dat er een zware avondspits dreigt als gevolg van de boerenacties.

15.35 Boeren komen onder politiebegeleiding aan bij Eindhoven Airport.

15.26 Passagiers op Eindhoven Airport merken niks van de commotie

15.24 Bij Eindhoven Airport zijn acht trekkers aangekomen. de trekkers staan bij de terminal.

15.22 Bij Oirschot keren verschillende trekkers om, ze vertrekken. Het lijkt er dus op dat die groep Eindhoven Airport niet gaat bereiken.

15.15 Bij legerbasis Oirschot wordt druk overlegd tussen de boeren en de politie/ME. Het lijkt er volgens verslaggever Rogier van Son op dat heel veel boeren hebben geprobeerd via die weg Eindhoven Airport te bereiken.

15.10 Het debat in Provinciale Staten is weer begonnen.

15.05 Verslaggever Tonnie Vossen vertelt dat het op Eindhoven Airport redelijk 'business as usual is'. Passagiers hebben weinig in de gaten van de boeren die op weg zijn naar de luchthaven.

15.03 Boer Stan verwacht dat ze netjes een rondje zullen rijden bij Eindhoven Airport en dat ze het verder rustig zullen houden, zo vertelt hij onze verslaggever die bij hem op de trekker zit.

15.01 De Marechaussee heeft de weg bij de legerbasiss Oirschot afgezet.

15.00 Rijkswaterstaat laat weten dat de actie van de boeren nog geen invloed heeft op beginnende avondspits. Dit zegt echter niks over de situatie later.

14.56 ME en politie bij spotterplek Eindhoven Airport

14.50 In het Algemeen Dagblad roept minister Cora van Nieuwenhuizen de boeren op Eindhoven Airport niet te bezetten: "Ik doe een oproep om de verkeersveiligheid en überhaupt de veiligheid niet in gevaar te brengen. Ik begrijp de wens om te protesteren, maar doe dat binnen wet- en regelgeving."

14.49 Eerste tractoren verlaten de A2 bij Best en rijden binnendoor naar Eindhoven.

14.48 Politie begeleidt de stoet. "We hebben nog niet hoeven optreden", laat een woordvoerder weten.

14.44 Het gaat om tientallen tractoren, mogelijk wel tachtig die op weg zijn naar Eindhoven, schat Rijkswaterstaat. De ANWB heeft het over 25 minuten vertraging tussen afrit Veghel en Best-West.

14.41 De vergadering in Provinciale Staten ondertussen is geschorst tot 15.00 uur. De fracties denken na over de inbreng van de gedeputeerden. Daarnaast nemen zij de tijd om de ingediende moties te beoordelen.

14.40 Onze verslaggever Noël zit op de trekker van boer Stan op weg naar Eindhoven. Hij is bijna bij Best.

14.37 Op de viaducten over de A2 staan sympathisanten van de boeren

14.30 Inmiddels is door de hulpdiensten in de regio Eindhoven GRIP 2 afgekondigd. Dat betekent de op een na hoogste staat van paraatheid.

Wat we weten over de actie van Farmers Defence Force:

De actie van nu is volgens Farmers Defence Force 'een voorproefje voor aanstaande woensdag'. Dan willen ze distributiecentra van winkels plat leggen. “Als wij honderd kilo fosfaat teveel produceren, gaan we nog net niet de gevangenis in”, zegt een boer.

In een reactie laat Eindhoven Airport vrijdag weten niet op de hoogte te zijn van de boerenactie. Zo'n 25 trekkers blijven vrijdag rond twee uur achter bij het provinciehuis. De rest is dus op weg naar Eindhoven. De politie geeft aan de situatie op de weg in de gaten te houden, maar ze gaat vrijdag niet in op de manier waarop ze dit doet. Diverse ME-busjes zouden onderweg zijn, maar dit bevestigt de politie dus niet.

De veiligheid op Eindhoven Airport ligt in handen van de Koninklijke Marechaussee. Een woordvoerder laat weten dat zij op de hoogte zijn van de oprukkende boeren. Hoe zij zich op de actie voorbereiden laat de woordvoerder in het midden.

'Ik hoop dat we het netjes houden'

Een jonge boer uit Mill gaf bij het provinciehuis aan dat actievoeren zeker nodig is. "Maar ik hoop dat we het netjes houden", zegt hij. "We kunnen er makkelijk even langsrijden, maar ik hoop dat het daarbij blijft.” Als ze het netjes houden, verwacht hij niet dat de boeren sympathie zullen verliezen. "Ik denk dat dat meevalt. Al zullen er ook wel mensen denken, het is nu een keer klaar.”

Geen verrassend doel

De demonstrerende boeren hebben met hun tocht naar Eindhoven Airport geen verrassend doel gekozen. In de stikstofdiscussie liggen de vliegvelden zowel vanuit de boerensector als vanuit de milieubeweging al een poosje onder vuur. Vanaf het begin van de boerenprotesten stellen de boeren dat zij hun stikstofuitstoot moeten reduceren terwijl andere bedrijven gewoon hun gang mogen gaan.

De (regionale) vliegvelden zijn daarbij regelmatig genoemd. Schiphol dook oók al eens eerder op in het lijstje van locaties waar boeren zouden willen demonstreren.