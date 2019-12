Farmers Defence Force betreurt kwetsen van mensen met jodenuitspraak: 'Wel zorgelijke overeenkomst'

Van den Oever deed zijn uitlatingen vrijdagmorgen in het provinciehuis in Den Bosch tijdens een debat over de stikstofproblematiek. "Gisteren zijn door de voorzitter van de FDF vergelijkingen gemaakt tussen de Tweede Wereldoorlog en bedreigingen waar Nederlandse boeren momenteel mee te maken hebben. Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit. Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen", aldus het bestuur van de actieclub in een verklaring.



“Hoe dom kun je zijn?”

De verklaring komt nadat zaterdag ophef ontstond over de uitspraken. "Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie", reageerde directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught bij Omroep Brabant. "Hoe dom kun je zijn?" vraagt hij zich af. "Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed."



Ook Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, nam nadrukkelijk afstand van de uitspraak van Van den Oever. "Deze vergelijking slaat nergens op en gaat alle perken te buiten. Iedere organisatie die boeren en tuinders een warm hart toedraagt, heeft haar eigen verantwoordelijkheid om de grote steun van de burger te behouden", aldus Calon.



Verklaring is opvallend

De verklaring is opvallend omdat Van den Oever vrijdagavond nog geen afstand nam van zijn vergelijking tussen de boeren en de joden. “Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven. Grote woorden zijn soms nodig", zo zei hij toen voor de camera van Omroep Brabant.



Eindhoven Airport

Farmers Defence Force voerde vrijdagmiddag actie rondom het stikstofdebat in het provinciehuis. Met een grote groep tractoren reden ze richting Eindhoven Airport om zo overlast rondom de luchthaven te veroorzaken. Dat lukte. Er waren verkeersproblemen en vluchten liepen vertraging op. Sommige passagiers kwamen te laat voor hun vlucht.



Volgens de actiegroep was het slechts een voorproefje voor komende woensdag. Dan voeren de boeren opnieuw actie tegen het strenge stikstofbeleid. "We gaan iets in dezelfde trant doen, alleen dan groter. Ik kan wel al zeggen dat de Duitsers komen helpen”, aldus Van den Over.



