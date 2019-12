'Heel kwalijk dat Farmers Defence Force voet bij stuk houdt na uitlatingen', zegt Joodse organisatie

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is verbijsterd dat Farmers Defence Force geen afstand neemt van de Holocaust-vergelijking. Het bestuur van de boerenorganisatie liet zaterdag weten het te betreuren dat mensen gekwetst zijn door uitlatingen van hun voorman, maar zei tegelijkertijd ook dat een aantal vergelijkingen wel van toepassing zijn. "Dat deze groep zelfs nu nog voet bij stuk blijft houden, vind ik nog veel kwalijker", zegt directeur Hanna Luden van het CIDI.

Het centrum in Den Haag wordt sinds vrijdag overspoeld met verontruste reacties. "We krijgen heel veel berichten van mensen die zich gekwetst en onthand voelen en niet weten hoe ze hierop moeten reageren", zegt Luden tegen Omroep Brabant. Ze noemt de uitlatingen van voorman Mark van den Oever 'beschamend en verwerpelijk'. "Het getuigt van een groot gebrek aan historisch besef als je deze vergelijking maakt."

"De Holocaust staat voor het ultieme kwaad. Je kunt dat niet gebruiken om je politieke standpunt te verdedigen", vervolgt Luden. "Maar wat het nu nog veel kwalijker maakt is dat deze groep niets terugneemt van de uitlatingen. Het is gezegd, het heeft heel veel commentaar opgeleverd, maar dat is voor hen geen reden om zich ervan te distantiëren. Daarmee maken ze het zelfs nog groter."

Vooralsnog zijn de uitlatingen van Mark van den Oever voor het CIDI geen reden om actie te ondernemen. "Maar met deze demagogie los je geen maatschappelijke of politieke problemen op. Als dit doorgaat zullen we wel moeten reageren."

