Farmers Defence Force over vergelijking met joden: ‘Mark had dingen anders en beter kunnen zeggen’

"Bij ons was die ophef er in eerste instantie niet", zegt Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force. Hij reageert daarmee op alle ophef die is ontstaan rondom een uitspraak van Mark van den Oever, de voorman van de organisatie. Tijdens het debat in het provinciehuis over de stikstofproblemen vergeleek Van den Oever de positie van de boeren met die van de joden 75 jaar geleden. En dat viel niet goed.

De speech van Van Den Oever vrijdag was op z’n minst opmerkelijk te noemen. Tijdens zijn spreektijd vergeleek hij de positie van de boeren nu met die van ‘een kleine bevolkingsgroep’ 75 jaar geleden. Hij besloot die vergelijking met de letterlijke woorden: “Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst.”

Intenties

Volgens Van Maanen was de speech van Van Den Oever voor hem en de andere leden van de organisatie een verrassing. Toch schrokken ze niet meteen van de vergelijking. “Bij ons was die ophef er in eerste instantie niet omdat wij exact begrepen wat hij bedoelt. Dat is het voordeel van dat je iemand beter kent en ook de intenties kent van wat hij zegt.”

Volgens Van Maanen was het niet de bedoeling om mensen te kwetsen, maar wilde Van Den Oever enkel iets duidelijk maken. “Ons lot staat in geen verhouding tot wat de joden mee hebben moeten maken, dat is klip en klaar. Maar het aanwijzen van een zondebok, dat is wel een gelijkenis die al jarenlang aan de hand is. En ook gevoeld wordt.”

Oprecht

Volgens Van Maanen wilde Van den Oever mensen vooral waarschuwen dat met dit beleid de voedselproductie in de problemen komt. “Zodat mensen als ze straks zonder voedsel zitten niet zeggen: waarom hebben jullie ons niet gewaarschuwd? Dat zijn we nu aan het doen.”

Van Maanen vindt het jammer dat er zo heftig wordt gereageerd. “Dat Mark dingen anders en beter had kunnen zeggen, daar zijn we het met z’n allen over eens. Maar als we ons best doen om te begrijpen wat hij bedoelde, dan denk ik dat veel meer mensen het met hem eens zouden zijn. Dat is het nadeel van een speech van twee minuten waar twee zinnen uit worden gehaald. Het is lastig daar het goede uit te pikken. Maar de bedoeling was 100 procent oprecht.”

Overeenkomsten

De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught en de Joodse organisatie CIDI reageerden boos en verbijsterd op de uitspraken van de Farmers Defence voorman. Van Maanen: “Ik mag hopen dat die mensen ook nog steeds op het puntje van hun stoel zitten om signalen te ontvangen waar mogelijk gelijkenissen in zitten. En dat we nu met z’n allen op een aantal vlakken eerder zullen moeten reageren als dat men dat 75 of 80 jaar geleden deed.”

FDF liet eerder dit weekend al weten het te betreuren dat mensen gekwetst waren door de uitspraken van Van den Oever. “Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing is en zorgelijke overeenkomsten vertonen", aldus het bestuur van de actieclub in een verklaring.