Mark Rutte: 'In gesprek met boeren Holocaust-vergelijking indringend aan de orde gesteld'

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force kreeg veel kritiek vanwege zijn opmerking die hij vrijdag maakte tijdens een debat in het provinciehuis over de stikstofproblematiek. FDF maakt deel uit van het Landbouw Collectief, waarmee Rutte maandagochtend ontbeet. Er was aanleiding dit te benoemen aan het begin van het gesprek, zeggen de partijen.

'Nooit passend'

Ook minister Carola Schouten, die bij het ontbijt aanwezig was, heeft 'aangegeven hoe ze over die uitspraken denkt'. Volgens haar is dat 'aangekomen'. Vergelijkingen met de Holocaust zijn volgens haar 'nooit passend en gaan altijd mank'. Verder wilden de kabinetsleden weinig kwijt over wat er verder is gezegd over de uitspraken, omdat het gesprek besloten was.

Aalt Dijkhuizen, de voorman van het Landbouw Collectief, vindt het 'begrijpelijk' dat de opmerking van Van den Oever ter sprake is gekomen. Dat heeft volgens hem geen sluier gelegd over de rest van het gesprek. "Het is meteen aan het begin besproken en vervolgens zijn we met de punten inhoudelijk bezig geweest."

Dynamische acties

De boeren bereiden zich voor op een nieuwe actie die woensdag gaat plaatsvinden, in samenwerking met de bouwwereld. Gevreesd wordt dat ze gaan proberen de bevoorrading van supermarkten plat te leggen. Maar volgens de advocaat van actiegroep Farmers Defence Force zijn ze dit niet van plan. Dat zei de raadsman van de actiegroep tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad, dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

De advocaat noemt de berichten over blokkades van distributiecentra tegenover het ANP 'nepnieuws'. "De acties zijn niet gericht op blokkades", zei hij. Volgens hem gaat het om 'dynamische acties'. Hij wilde niet wilde zeggen wat die inhouden.

