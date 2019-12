'Mark van Bommel blijft een PSV-held', zegt supportersvoorman Harrie Timmermans

Voor Timmermans kwam het ontslag van Mark van Bommel niet geheel onverwacht. "Ik ben er niet echt van geschrokken. Twee overwinningen in twaalf wedstrijden was wel wat mager. Het zat er aan te komen. Er was bij supporters veel ontevredenheid en bezorgdheid over de resultaten. Steeds waren we op zoek naar lichtpuntjes, maar er gebeurde niets dat het tij zou keren. Door de optelsom was het ontslag onvermijdelijk", concludeert Timmermans.

De voorzitter van de supporters roemt de vertrekkende trainer: "Hij stond dicht bij de supporters. "Als we iemand het succes gunnen is hij het wel."

Of technisch manager John de Jong ook op moet stappen? "We moeten ook nog mensen overhouden die de scherven weer aan elkaar gaan lijmen. Binnen PSV moet iedereen zich achter de oren krabben, hoe deze situatie is kunnen ontstaan", zegt Timmermans.

Het keerpunt voor hem is de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Ajax geweest in 2018. "De ene club heeft dat moment aangegrepen om het roer om te gooien en PSV heeft zich in slaap laten sussen. Hoog tijd dat we de slaap uit onze ogen wrijven en de urgentie van de situatie in gaan zien. Dit is PSV onwaardig."

In de ogen van Timmermans kan alleen het behalen van Europees voetbal het lopende seizoen nog enige glans geven. "Daarvoor moeten er versterkingen komen, alles moet uit de kast worden gehaald. Zo moeten we ook alles op de bekercompetitie zetten, want ook daar valt een Europees ticket te verdienen."

Spelers presteren niet

Op de website van Omroep Brabant staat een poll over de sportieve malaise en het ontslag van PSV-trainer Mark van Bommel. Ruim tweeduizend hebben gestemd:

43 procent vindt dat de spelers ondermaats hebben gepresteerd, wat trainer Van Bommel uiteindelijk de kop heeft gekost.

23 procent wijst vormverlies, blessures en pech aan als belangrijkste oorzaak van de malaise bij de club.

17 procent vindt dat technisch manager John de Jong zijn werk niet goed heeft gedaan.

14 procent dat het slechte presteren te wijten is aan trainer Mark van Bommel.

3 procent vindt dat de scouting heeft gefaald.

