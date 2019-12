ANWB waarschuwt voor 'extreem drukke ochtendspits' door langzaamaanacties van boeren en bouwers

Ook noemt de verkeersdienst Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Born, Apeldoorn en Assen als plekken waar bouwers en boeren zullen verzamelen om vervolgens te beginnen met hun langzaamaanacties.

"Niet alleen op snelwegen, maar ook op N-wegen zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaamrijdend verkeer", waarschuwt de ANWB.

Eerdere boerenprotesten in oktober leidden tot erg veel verkeershinder. De ANWB raadt weggebruikers daarom aan zich voor vertrek op de hoogte te stellen van de situatie op de weg.

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond voor de spoedwet aanpak stikstof gestemd, met daarin maatregelen om de bouw weer op gang te krijgen. Kleine partijen hielpen de coalitie aan een meerderheid. Naast 50PLUS en SGP stemden ook de Onafhankelijke Senaatsfractie en de Groep Otten voor.

Boeren bij het Binnenhof

Vóór de stemming in de Eerste Kamer kwam onverwacht een groep boeren naar het Binnenhof in Den Haag. Het boerenprotest was niet aangekondigd. Boeren ter plekke zeggen dat het idee voor de demonstratie in een opwelling is bedacht. Ze zeggen op eigen initiatief naar Den Haag te zijn gegaan.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) blies eerder dinsdag geplande protestacties woensdag bij distributiecentra en supermarkten af. Wel zouden aan FDF gelieerde boeren op eigen houtje acties plannen.