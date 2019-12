Man die inreed op agent en er daarna vandoor ging, is advocaat die eerder zijn minnares mishandelde

De 33-jarige man uit Veghel die vrijdagnacht met zijn auto inreed op een agent, blijkt een advocaat te zijn die werkzaam is in Eindhoven. Dat bevestigt zijn advocaat aan Omroep Brabant na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Eerder kwam de advocaat ook in opspraak vanwege mishandeling van de moeder en zus van zijn minnares. Ook werd hij begin dit jaar door een ex-cliënt neergestoken en is zijn shishalounge in augustus beschoten.

Bij de achtervolging vrijdagnacht in Eindhoven, waarbij een agent bijna werd geraakt, werd ook een politieauto geramd. In Nuenen reed de advocaat zijn auto in de puin en ging hij te voet verder. Hij verzette zich hevig bij de aanhouding. Volgens een politiewoordvoerder waren 'een paar stevige tikken met de wapenstok' nodig om het verzet van de man te breken.

Contactverbod met zijn ex-vriendin

Maandag kwam de advocaat vrij uit voorarrest. Hij ging echter meteen de cel weer in omdat hij het contactverbod met zijn ex overtrad. Dat was ook de aanleiding voor de achtervolging vrijdag. Toen stond hij in Tongelre bij zijn vriendin aan de deur en werd de politie gebeld. De man is volgens het ED al twee keer eerder opgepakt vanwege huiselijk geweld. Hij had een locatie- en contactverbod.

De advocaat kreeg eerder ruzie met de familie van de vrouw met wie hij een geheime verhouding had. Dat is zijn huidige ex-vriendin. In april 2018 liep het uit de hand toen de advocaat de familie van zijn minnares bedreigde. Dat mondde uit in een vechtpartij met haar moeder en haar zus. De advocaat kreeg een werkstraf en werd tijdelijk geschorst als advocaat.

'Vierde incident in twee jaar tijd'

De advocaat kwam begin dit jaar ook in het nieuws omdat hij door een ex-cliënt met een schaar werd gestoken. De gemeente zou zijn Eindhovense shishalounge willen sluiten omdat deze in half augustus zou zijn beschoten. Eerder zou hij ook al in de cel zijn beland omdat hij hij veel te hard over de John F. Kennedylaan in Eindhoven reed.

De advocaat van de advocaat, Bert de Rooij, vindt het ook opvallend dat zijn cliënt 'voor de vierde keer in twee jaar tijd met de politie in aanraking komt'. "Dat baart opzien, terwijl de feiten niet heel spectaculair zijn." Vrijdag ziet De Rooij zijn cliënt weer. "Vermoedelijk dient zijn zaak volgende week."

Het ligt volgens De Rooij voor de hand dat de 33-jarige advocaat wordt geschorst. "Hij kan nu in ieder geval zijn werk niet uitoefenen omdat hij vastzit."

