Theatermaker Biesbosch Onder Vuur niet vervolgd voor illegaal theaterspektakel in de Biesbosch

Het Openbaar Ministerie gaat theatermaker Rinus Rasenberg niet vervolgen voor het illegaal opvoeren van zijn openluchtspektakel Biesbosch Onder Vuur. In september werden tien openluchtvoorstellingen van Biesbosch Onder Vuur, zonder passende vergunning, opgevoerd midden in Nationaal Park de Biesbosch. De provincie legt zich neer bij het besluit van het OM om niet te vervolgen.

In aanloop naar de tien voorstellingen ontstond er veel commotie. Rasenberg had geen vergunning aangevraagd voor zijn theaterproductie en de provincie wilde daarom de tien voorstellingen verbieden. Ondanks dat voornemen besloot Rasenberg om de voorstellingen ‘gewoon’ door te laten gaan. “Anders breekt er een opstand uit”, zei Rasenberg begin september tegen Omroep Brabant. Die recalcitrante opstelling van de theatermaker leidde onder meer tot woede bij natuurorganisaties en de Partij voor de Dieren.

Theatermaker overtrad willens en wetens de regels

Ook de provincie was kwaad over het optreden van de eigenzinnige theatermaker omdat, hij ‘willens en wetens’ de regels had overtreden. Ondanks dat, stemde de provincie later toch in met de optredens. Dat omdat de theaterproductie bijdroeg aan een passende viering van de bevrijding, 75 jaar geleden. Naar aanleiding van die koerswijziging wilde de Partij voor de Dieren een provinciale parlementaire enquête, naar het bestuurlijk handelen van het college Gedeputeerde Staten.

Wel illegaal, géén vervolging

Ondanks het feit dat de provincie toch toestemming had gegeven voor de optredens in het natuurgebied, heeft ze conform de regels ook een melding gemaakt dat er een evenement plaatsvond (tien voorstellingen) zonder een vergunning.

Na die melding was het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen hoe ze de zaak verder zou afhandelen. “En die heeft besloten om er geen zaak van te maken”, bevestigt een woordvoerster van de provincie. “Daar heeft de provincie kennis van genomen en daar blijft het bij. Voor Gedeputeerde Staten is het dossier afgerond na het besluit om niet te handhaven."