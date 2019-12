Smokkel van 3500 kilo cocaïne: transportondernemer Paul van W. krijgt zeven jaar celstraf

Politie en justitie brachten directeur en secretaresse in verband met wat eerst de grootste cocaïnezaak ooit leek in Brabant. Het ging om twee enorme partijen drugs van 7000 kilo (december 2017) en 3500 kilo (augustus 2018). Samen goed voor een straatwaarde van een kwart miljard euro. Die vrachten waren vanuit Colombia in de Antwerpse haven aangekomen.

Op papier hadden ze een andere bestemming maar alles werd naar het transportbedrijf van Paul van W. in Oosterhout gebracht.

Voor de rechtbank was er alleen voldoende bewijs voor de smokkel van 3500 kilo. Bewijs bestond uit onder meer een opvallend bezoekje van directeur en secretaresse aan de chauffeur net voor het transport maar ook het gebruik van crypto-telefoons.

Ook bijna 30 contacten op de dag van het transport tussen de secretaresse en de chauffeur waren belastend bewijs. "Ze benadrukken dat er geen sprake was van een normaal transport", zei de rechtbankvoorzitter. Dat geldt ook voor de verdachte volgauto's die achter het transport zaten en die de politie ook zag. "Wij geloven niet dat het een normaal bananentransport was", zei de rechtbankvoorzitter.

Verborgen microfoon

Het meest belastend waren de gesprekken in de loods waar de container met 3500 kilo cocaïne arriveerde, zomer 2018. Een verborgen politiemicrofoon en vaste beveiligingscamera's registreerden hoe de directeur, zijn secretaresse en chauffeur Luc B. in de loods lopen en zich persoonlijk bezig houden met de bananencontainer.

Bijzonder vreemd dat een directeur dit hoogstpersoonlijk doet, zei het OM eerder op de zitting. Maar de advocaten vonden dat gedrag juist ontlastend omdat het toch stom zou zijn om zoiets in het volle licht te doen. De rechter ging mee in de opvatting van het OM. "De fixatie op zes pallets is onbegrijpelijk", zei de rechter, "en alleen te begrijpen in het licht van het coketransport."

Chauffeur Luc B. kreeg drie jaar cel zijn aandeel. Fruitimporteur Faisal B. is vrijgesproken voor het drugstransport. Hij kreeg wel 16 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor witwassen.

7000 kilo

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor het drugstransport van december 2017. Het OM had er een verhaal bij maar daar kon de rechtbank niks mee. "Wij vinden dat alternatieve scenario te lastig." De rechters hadden ook kritiek op de slordige manier waarop er met de monsters uit de container was omgegaan. Zo was er pas heel laat een proces-verbaal opgemaakt.

Van die smokkel werden de directeur en secretaresse dus vrijgesproken. Tijdens de behandeling van de rechtszaak werd al duidelijk dat politie en OM erg weinig bewijs hebben voor die zaak.

Uit al het bewijs is niet gebleken dat transportondernemer Paul van W. een grote jongen is in de onderwereld. Na zijn arrestatie werd hij in verband gebracht met het beruchte Golf-kartel, maar daarvoor is geen enkel bewijs.

(MEER VOLGT)

LEES OOK:

Voor half miljard euro naar Oosterhout gesmokkeld, zware strafeisen

Bekijk hier het enorme coketransport naar Oosterhout, gefilmd door een politiehelikopter