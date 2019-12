Vijf verdachten groepsverkrachtingen moeten terug de cel in en ze krijgen 24 uur om zich te melden

In totaal worden acht mannen tussen de 18 en 26 jaar oud verdacht van gewelddadige groepsverkrachtingen van minderjarige meisjes. Daarvan zijn beelden gemaakt, die ook zijn verspreid.

Op dinsdag 3 december werden de acht verdachten opgepakt. De autogarage van een van hen, een jongeman van 18, werd doorzocht. De verkrachtingen zouden plaatsgevonden hebben in een feestruimte van die garage. Die werd door de burgemeester voor een jaar op slot gegooid.

De 'feestruimte' naast de garage (Foto: Akker Makelaardij).

Lastiggevallen

Nadat de mannen werden opgepakt, werden slachtoffers van 15 en 16 lastig gevallen op social media.

Twee van de acht verdachten kwamen al na enkele dagen vrij. Na een kleine week was ook de eigenaar van het garagebedrijf weer op vrije voeten. Dat bleek ook te gelden voor de overige vijf mannen.

'Voldoende ernstige verdenking'

Het OM ging in hoger beroep tegen het vrijlaten van de zes mannen die het langste vastzaten. De raadkamer die zich erover moest buigen, besloot dat vijf van de mannen inderdaad weer terug de cel in moeten. In het persbericht van de rechtbank in Den Bosch staat te lezen: "Volgens de raadkamer is er voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf verdachten weer vast te zetten. Voor een van de verdachten geldt dat niet: hij blijft op vrije voeten."