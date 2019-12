Vijf verdachten van groepsverkrachtingen Den Bosch toch weer terug de cel in

DEN BOSCH -

Vijf van de acht mannen die verdacht worden van de groepsverkrachtingen in Den Bosch, moeten toch weer terug de cel in. De mannen werden eerder deze maand vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Met succes, liet de rechtbank Den Bosch vrijdagmiddag weten.