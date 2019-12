Vijf verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch hebben zich niet gemeld: 'We gaan ze halen'

DEN BOSCH -

De vijf verdachten van de groepsverkrachtingen in Den Bosch die zich moesten melden, hebben dit niet gedaan. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag weten. Een van de mannen zit wel in de cel, maar dat komt omdat hij vrijdag voor iets anders is opgepakt. Hij wordt nu ook verdacht van openlijke geweldpleging.