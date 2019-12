Twan van Gendt krijgt extra kracht als zijn vrienden bij zijn wedstrijden zijn [VIDEO]

DEN BOSCH -

"Ik heb nog iets af te handelen op de Olympische Spelen. In Londen ben ik vijfde geworden, in Rio ben ik gevallen en daarvoor kom ik daar niet." De volgende kans is bijna in zicht, maar ook BMX'er Twan van Gendt (27) is een jaartje ouder geworden. In de video ontdek je de persoonlijke kant van de Bossche wereldkampioen.