Files in Brabant lopen op, maar voor hoe lang? 'Zelfrijdende auto's zijn de toekomst'

Zelfrijdende auto's en het openbaar vervoer. Dat zijn de twee dingen die volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman zullen helpen tegen de toenemende filedruk. En dat is nodig: drie snelwegen in Brabant staan in de file top tien van de ANWB.

De A27 van Lexmond naar Werkendam, de A58 van Moergestel naar Oirschot en de A50 van Valburg naar Ravenstein hebben de top tien gehaald. Op al die snelwegen is de filezwaarte toegenomen. Op de A58 is dat zelfs 21 procent geweest. Gemiddeld in Nederland is de filedruk met 17 procent toegenomen.

Verkeersdeskundige Hornman wijt dat aan de groeiende economie. "Dat zorgt voor meer verkeer. En als je meer asfalt legt, dan gaat het op bepaalde plekken beter lopen. Maar als er verderop weer minder rijstroken zijn, loopt het toch vast. We zijn heel slecht in ritsen."

Slecht verkeersgedrag

Volgens hem speelt slecht verkeersgedrag een grote rol in de vorming van files. "Als we elkaar meer ruimte geven, niet gehaast van links naar rechts gaan en minder snel invoegen, zal de filedruk enorm afnemen."

Het zal volgens hem helpen als automobilisten hun auto's verruilen voor het openbaar vervoer. Maar hij vestigt ook zijn hoop op zelfrijdende auto's: die uit zichzelf meer afstand nemen en de juiste snelheid berekenen. "Dan gaan we automatisch netter rijden en zal ook de filedruk verminderen."

Meer zelfrijdende auto's

Hij voorspelt dat de komende tien jaar er een grote toename van zelfrijdende auto's op de weg zal zijn. Maar files volledig uitbannen zal niet lukken, vreest Hornman. "Zolang er mensen zijn die zich willen verplaatsen, zullen er files blijven bestaan."